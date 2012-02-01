Аксессуары для авто

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Так, GPS навигаторы нужны для того, чтобы определить местоположение, что в некоторых случаях очень актуально. Он просто незаменим в поездке в другой город. На данный момент есть три вида навигаторов - карманные, стационарные, а также переносные. Для автомобилей чаще всего используются стационарные навигаторы.

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