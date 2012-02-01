Daimler представил обновленный Smart ForTwo
Вслед за опубликованием в глобальной Сети шпионских фотографий рестайлингового Smart Fortwo производитель поспешил распространить официальные изображения. Обновился хэтчбек незначительно: все концептуальные разработки будут применены позже на новом поколении.
Концептуальные разработки подразделение концерна Daimler, специализирующееся на производстве субкомпактов, показывает с завидной регулярностью. Однако по итогам рестайлинга хэтч не стал похож на детройтский концепт Smart For us или франкфуртский Forvision: изменения во внешности ForTwo – минимальны.
В ходе рестайлинга хэтчбек получил новые бампера спереди и сзади (на переднем могут располагаться светодиодные секции ходовых огней), иную решетку радиатора и новое месторасположение логотипа компании – теперь оно укреплено не на капоте, а на решетке радиатора.
В моторном отсеке хэтча могут располагаться один из вариантов трехцилиндрового литрового мотора (61, 71 или 84 лошадиных силы), 54-сильный дизель или тот же самый литровый бензиновый мотор, но прошедший через ателье Brabus. В этом случае он развивает 102 лошади. Самым экономичным, по данным производителя, является дизель – с ним ForTwo расходует всего 3,3 л на 100 км пути.