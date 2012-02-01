Daimler представил обновленный Smart ForTwo

Концептуальные разработки подразделение концерна Daimler, специализирующееся на производстве субкомпактов, показывает с завидной регулярностью. Однако по итогам рестайлинга хэтч не стал похож на детройтский концепт Smart For us или франкфуртский Forvision: изменения во внешности ForTwo – минимальны.

В ходе рестайлинга хэтчбек получил новые бампера спереди и сзади (на переднем могут располагаться светодиодные секции ходовых огней), иную решетку радиатора и новое месторасположение логотипа компании – теперь оно укреплено не на капоте, а на решетке радиатора.