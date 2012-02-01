EuroNCAP назвал самые безопасные автомобили 2011 года
1 февраля 2012, 08:26ОбществоРОман БОТов
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Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов EuroNCAP составил ежегодный рейтинг самых безопасных автомобилей, сообщает Avto.ru . Согласно данным организации, в 2011 году самыми безопасными в своих категориях стали:
Audi Q3 (категория компактный полноприводный SUV)
Chevrolet Aveo (компакт)
Ford Focus (малый семейный автомобиль)
Volvo V60 (большой семейный автомобиль)
Mercedes-Benz B-Class (компактвэн)
Им немного уступили:
Chevrolet Malibu
MercedesBenz M-класса
Toyota Yaris
Lexus CT 200h
Opel Zafira Tourer
Hyundai ix20
BMW X1
Ну а хуже всех с испытаниями справилась Dacia Duster.
В общей сложности в прошлом году EuroNCAP протестировал 53 модели.
Фото Euro NCAP
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