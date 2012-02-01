Евро-3 задержится в России еще на год
1 февраля 2012, 08:41ОбществоРОман БОТов
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Власти перенесли сроки перехода на автомобили экологического класса Евро-4 в России, разрешив производство и продажу автомобилей класса Евро-3 до 1 января 2013 года. Такую поблажку отечественному автопрому правительство делает не в первый раз. В соответствии с техническим регламентом производство автомобилей устаревшего стандарта Евро-3 должно было прекратиться еще в 2010 году.
Автопроизводители были предупреждены об этом за два года – в 2008-м. Однако кризис заставил власти пересмотреть эту директиву, и обязательный переход на Евро-4 был перенесен. Производство автомобилей устаревшего стандарта должно было прекратиться с начала этого года, но теперь у отечественного автопрома есть дополнительное время для апгрейда производства и приведения продукции в соответствие с современными мировыми нормами.
Стоит отметить, что экологический стандарт Евро-4 намного выше стандарта Евро-3: при переходе на него выбросы окислов азота снизятся на 30 процентов, а токсичных веществ – на 80 процентов. Между тем многие зарубежные автопроизводители уже выпускают автомобили класса Евро-5.
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