Евро-3 задержится в России еще на год

Автопроизводители были предупреждены об этом за два года – в 2008-м. Однако кризис заставил власти пересмотреть эту директиву, и обязательный переход на Евро-4 был перенесен. Производство автомобилей устаревшего стандарта должно было прекратиться с начала этого года, но теперь у отечественного автопрома есть дополнительное время для апгрейда производства и приведения продукции в соответствие с современными мировыми нормами.