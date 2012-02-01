Ford представил серийный компактвэн B-Max

Ровно год разделяет две премьеры – концептуального и серийного Ford B-Max. Судя по первой фотографии, конвейерный компактвэн будет отличаться от прототипа лишь некоторыми мелочами: в частности, он получит передний бампер упрощенной конфигурации, лишится хромированных акцентов в отделке кузова и приобретет привычные дверные ручки. Изюминкой компактвэна должны стать широкие сдвижные задние двери, обеспечивающие, по мысли разработчиков, удобный доступ в салон, однако пока неизвестно, сохранят ли фордовцы конструкцию кузова без центральной стойки.

Ford B-Max построен на платформе хэтчбека Fiesta. Известно, что в ближайшем будущем он получит новейший трехцилиндровый двигатель EcoBoost, который при объеме в один литр может развивать до 125 лошадиных сил. Обещано также, что для B-Max предложат широкий спектр дизелей Duratorq.