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Из-за холодов автобусы из Екатеринбурга в Нижний Тагил стали ходить реже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за холодов автобусы из Екатеринбурга в Нижний Тагил стали ходить реже

1 февраля 2012, 13:40Общество
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