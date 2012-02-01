Из-за холодов автобусы из Екатеринбурга в Нижний Тагил стали ходить реже

Правда, пассажиры не должны почувствовать сильные неудобства, разве только в часы пик. На самом деле интервал между отъездами автобусов тагильского направления увеличится ненамного: с 10-12 минут до 15-20 минут. По словам директора Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта Николая Ершова, в связи с холодами на рейс выпускаются только автомобили с хорошим отоплением салона. А в ночные рейсы, когда есть риск стать «забытым» на трассе, где не ловят сотовые телефоны, сейчас выходят только иностранные автобусы с отличным обогревом.

Помимо этих мер перевозчики также должны иметь резервные автобусы, которые в случае неисправности рейсового автомобиля смогут быстро выехать на помощь и забрать пассажиров с места возможной поломки автобуса. Этот транспорт должен находиться в непосредственной близости от автовокзалов. Как уточняется в Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта, на днях уже пришлось прибегнуть к услугам резервного автобуса на алапаевском направлении.

По данным, предоставленным в автовокзале Нижнего Тагила, изменений в расписании пригородных автобусов нет. При этом уточнили, что рейс может быть отменен, если автомобиль не заведется непосредственно перед выездом.