Камеры ГИБДД научатся штрафовать за проезд на красный свет

Первые комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения появились в России в середине 2008 года. Тогда они штрафовали только за превышение скорости. По данным ГИБДД, именно это нарушение является причиной большинства аварий со смертельным исходом. С 2009 года камерам разрешили выписывать штрафы за выезд на встречную полосу.

Кроме того, с декабря 2011 года Москва начала применять мобильные системы, записывающие на видео неправильно припаркованные машины, а также камеры, контролирующие полосы общественного транспорта. Как рассказали изданию в ГИБДД, для использования этих устройств изменения в законодательстве не требуется. Кроме того, не нужно оно и для дальнейшего внедрения камер, следящих за светофорами.

В настоящее время в некоторых городах России уже используются видеокамеры, способные фиксировать проезд на красный свет. Они установлены в Перми, Тюмени, Кирове, Казани, Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону. Один из производителей таких камер рассказал газете, что сейчас компания проводит тестирование прибора, который умеет различать разворот и поворот в неположенном месте. Однако заказы на них от ГИБДД и регионов пока не поступали.