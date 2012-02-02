Мусульманам запретили ездить на Chevrolet

«Греховность» Chevrolet для мусульман заключается в том, что, по мнению шейха, логотип бренда выглядит как христианский крест.

Египтяне восприняли запрет с недоумением. Известный телеведущий Амр Адиб прокомментировал в прямом эфире, что ситуация получилась «очень странная»: «Машины этой марки существуют уже сто лет, а крест на них заметили только сейчас?» Вдобавок, отметил Амр Адиб, автомобиль не является религиозным символом.

Один из собеседников телеведущего отметил, что запрет просто нелогичен: не полагает же шейх, что создатели лого сделали его таким, чтобы насолить мусульманам? В заключение программы было замечено, что подобные запреты смешны и неуместны в то время, когда Египет раздирает столько серьезных проблем.