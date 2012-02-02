Мусульманам запретили ездить на Chevrolet
Мусульманам запретили ездить на автомобилях марки Chevrolet. Шейх отличающегося строгостью религиозного течения салафитов в Египте издал запрет на покупку Chevrolet. Ездить на автомобилях этой марки правоверные мусульмане, по его мнению, тоже не должны.
«Греховность» Chevrolet для мусульман заключается в том, что, по мнению шейха, логотип бренда выглядит как христианский крест.
Египтяне восприняли запрет с недоумением. Известный телеведущий Амр Адиб прокомментировал в прямом эфире, что ситуация получилась «очень странная»: «Машины этой марки существуют уже сто лет, а крест на них заметили только сейчас?» Вдобавок, отметил Амр Адиб, автомобиль не является религиозным символом.
Один из собеседников телеведущего отметил, что запрет просто нелогичен: не полагает же шейх, что создатели лого сделали его таким, чтобы насолить мусульманам? В заключение программы было замечено, что подобные запреты смешны и неуместны в то время, когда Египет раздирает столько серьезных проблем.
Существует несколько версий происхождения логотипа Chevrolet. Согласно одной, один из основателей General Motors срисовал этот символ с обоев в парижском отеле. Согласно другой, он основан на символе, который одна угольная компания использовала в рекламе. Как бы то ни было, в настоящее время эмблему Chevrolet чаще всего называют «галстук-бабочка».