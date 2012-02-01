По мнению горожан, снять квартиру в Нижнем Тагиле нереально

Так уж сложились обстоятельства, что необходимо было снять квартиру. Видимо, сделать это вообще нереально: звонишь по рекламнику уже в 9 утра, кого-то поднимаешь с кровати, и оказывается, что все уже сдано! Когда они успевают? А те квартиры, которые еще не сданы, стоят от 15 тысяч рублей, я в шоке пребываю первый пост в теме «Снять квартиру в Нижнем Тагиле это вообще нереально!» на форуме портала.

Действительно, странно. О том, что спрос на аренду жилья велик, уже и так понятно, но как некоторым людям удается снять квартиры по объявлениям в газете, вышедшей в продажу пол часа назад?

Пользователь Кими делится секретом, как об объявлении узнают еще до выхода номера в тираж: Может быть открою для вас Америку, но, по-моему, уже всем известно, что объявления подобного типа в рекламнике сливаются еще до выхода его в тираж. Так что остается либо заводить знакомства с работниками «Рекламного Вестника», либо искать среди знакомых.

Дожили, оказывается, теперь уже, чтобы снять жилье, необходимо иметь блат. Получается, что количество предложений по аренде квартиры настолько превышают спрос, что потенциальные квартиросъемщики буквально борются за хорошие варианты.

Оказывается, сейчас вообще невыгодно сдавать жилье долговременно. Многие хозяева пустующих квартир готовы сдавать их только посуточно. Для сравнения, если за аренду однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле можно получить 5-7 тысяч рублей в месяц, то за одни только сутки владельцам заплатят 1000-1400 рублей. Конечно, зачастую посуточная аренда необходима людям для сомнительных целей, владельцам квартир порой приходится прибираться после шумных компаний, стирать постельное белье и, порой, выслушивать жалобы от соседей.

По словам директора агентства недвижимости в Нижнем Тагиле Валерии Зыряновой, есть такие арендодатели, кто не хочет связываться с посуточной арендой жилья и всеми хлопотами, с ней связанными. Им важно, чтобы в их квартире жила приличная чистоплотная семья. Они, несомненно, потеряют в прибыли, но не будут пускать в дом незнакомцев.

Еще один момент, почему сейчас в Нижнем Тагиле трудно арендовать жилье: в городе регулярно бывает множество командировочных. Сейчас, например, приехали из Магнитогорска и Москвы. Они прибывают для работы на НТМК и других предприятиях города. Как я поняла, организации дешевле снять для иногородних специалистов квартиру рассказывает Валерия Зырянова.

К тому же, если предложения по аренде жилья и есть, то во многих указана баснословная по меркам Нижнего Тагила стоимость. Например, некоторые арендодатели хотят получить за съем однокомнатной квартиры 10-17 тысяч рублей с месяц, рассказывает директор агентства. Такие расценки приемлемы только для командировочных специалистов. Встречается даже, что сдают жилье за 25-30 тысяч в месяц. Казалось бы, кто станет раскошеливаться на такую сумму? По словам Валерии Зыряновой, такие VIP-варианты также находят своего клиента. Их снимают состоятельные семьи, у которых дома происходит ремонт, или они покупают новую квартиру. Валерия Александровна объяснила, что, несмотря на то, что встречаются такие цены, все же средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры – 5-7 тысяч в месяц, двухкомнатной – 7-9 тысяч.

Большим спросом сейчас пользуются чистенькие квартиры с простеньким ремонтом по приемлемой цене. VIP-варианты чаще всего пустуют, также как и грязные квартиры без ремонта. Арендаторы не готовы жить в «холупе». Они требовательны и хотят знать, за что платят деньги объясняет Валерия Зырянова.

Для тех, кто не может найти подходящий вариант по съему жилья, не стоит отчаиваться. Есть отличное предложение от пользователя Tagilcity.ru под ником Сухой: «Снять квартиру в Нижнем Тагиле вполне реально! Более того, реально снять квартиру в интересующем Вас районе и даже доме! Главное - желание. Сайтов с объявлениями для нашего города порядка 5-6, где регулярно обновляется информация. Кроме сайтов куча агенств недвижимости, которые занимаются поиском данных объявлений и подбором квартиры по вашим запросам. Распечатайте объявления, клейте на доску объявлений у подъездов интересующего Вас дома! Я именно так нашел себе квартиру именно в том доме, в котором желал, т.к. гараж под окнами, и к тому же за небольшую плату! Удачи в поисках!»