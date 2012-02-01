При -30, как сегодня, родители могут оставить школьников дома

Родители школьников 1-4 классов могут оставить детей дома притемпературе -25 градусов с ветром, -28 без ветра. Для учащихся 5-9классов допустимо не посещать школу при температуре -30 без ветра и – 28с ветром. Старшеклассники могут пропустить занятия при – 32 без ветра, -30 с ветром.

При этом с школьниками, которые пришли на занятия, уроки проводятся,сообщили в управлении образования. Морозы учебному процессу не помеха.

Сегодня температура воздуха ночью - 30,-35°, днем -20,-25°. Завтранемного потеплеет: ночью термометры покажут -26,-28, -16,-18 днем, ветер 0-5 метров в секунду.

В пятницу температура снова опустится до -28,-30 ночью. Днем синоптики обещают -15,-17.

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