Стали известны самые желанные в мире женщины 2012 года (ФОТО)

Первое место в списке самых желанных женщин в 2012 году досталось колумбийской актрисе Софии Вергаре, годом ранее занявшей третье место в аналогичном рейтинге AskMen.com. Как отмечают американские светские обозреватели, на такой успех 39-летней Вергары скорее всего повлияла ее работа в комедийном сериале «Американская семейка» (Modern Family).

На втором месте рейтинга оказалась 19-летняя модель и актриса Кейт Аптон. Третье место списка досталось исполнительнице роли Лисбет Саландер в американской экранизации романа «Девушка с татуировкой дракона». Первая десятка рейтинга 99 самых желанных женщин по версии AskMen.com выглядит так:

Обладательница титула самой желанной женщины 2011 года, актриса Блейк Лайвли, в 2012 году оказалась на 32-м месте. Кроме нее в список также попали Леди Гага, Кейт Миддлтон, Кэти Перри, Мила Кунис, Джессика Альба, Бар Рафаэли, Жизель Бундхен, Джорджия Джаггер, Ирина Шейк, Кейт Мосс, Каролин Возняцки и многие другие. Ознакомиться с рейтингом можно здесь.

На фото (слева направо): Кейт Аптон, Руни Мара, Миранда Керр

В 2012 году в перечень не были включены Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон, которые регулярно попадают в подобные списки и не редко занимают места в первых десятках.