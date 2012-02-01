«Тагил без ям» увеличивает надежность своего сайта

31.01.2012 для повышения надежности работы сайта ОД «Тагил без ям» был организован сайт-зеркало. Его адрес http://ntagil.bezyam.ru. Мы хотим, чтобы каждый житель Нижнего Тагила мог зайти на сайт ОД «Тагил без ям», ознакомиться с нашей деятельностью, оставить комментарии и пожелания. На сайте вы найдете информацию не только о наших достижениях, но и о бонусах, которые можно получить, вступив в ряды общественного движения. Так же любой желающий может подать заявку на вступление в ОД «Тагил без ям» и отправить нам сообщение. На данный момент наиболее ценной информацией будут сообщения о том, где в Нижнем Тагиле из дорожного покрытия торчит арматура.