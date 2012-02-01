Тагильчане за год выпивают 33 цистерны водки

Вообще же белое хлебное вино было известно ещё на Руси. Его делали из забродившего вымоченного хлеба, что роднит тогдашнюю водку с пивом или квасом, рассказывает бармен Александр Мурзин.

Сегодня спирт для водки тоже получают из зерновых культур. Но с помощью различных способов очистки из него удаляют все намёки на вкус и запах исходного сырья. Кстати, в кустарных условиях так качественно очистить спирт нельзя – сивушные масла всё равно останутся. Да и разведённый в домашних условиях медицинский спирт назвать водкой нельзя – говорит Александр. Вода для этого тоже нужна специальная подготовленная. И только тогда настоящая водка получится мягкой и почти без запаха.

Водка – основа многих интересных коктейлей, список которых далеко не ограничен известной каждому «отвёрткой». Например, в домашних условиях легко приготовить напиток «Водка Сауэр». Для него, кроме основного ингредиента, нужны лимонный сок, сахарный сироп и лёд, объясняет Александр Мурзин.

Интересно, что в 2010 году в Нижнем Тагиле было выпито 2 миллиона литров водки. Это третья часть от всего купленного тагильчанами в тот год алкоголя. Впрочем, в 2011 году цифра будет меньше, говорят специалисты отдела по развитию потребительского рынка и услуг городской администрации. Всё дело в запрете на ночную торговлю спиртным.

И вообще, одним классическим способом употребления «внутрь» варианты применения водки не ограничиваются. Бывалый автомобилист Роман иногда использует прославленный русский напиток вместо незамерзайки.

А еще водка лечит. Многие на ней делают настойки, а кто-то растирает больные суставы. Как рассказала нам специалист по здоровому образу жизни врачебно-физкультурного диспансера Елена Никонова, настойку из 40-ка градусной водки можно сделать на травах, грибах, ягодах или фруктах. Для хорошего самочувствия в день необходимо принимать одну чайную ложку. Детям такие настойки не рекомендуются. Если ставить настойку на спирте, то пользы от нее будет меньше, так как спирт уничтожает полезные свойства. Для наружного применения получившуюся настойку необходимо разводить водой. Но, растираясь водкой с травами необходимо избегать ранок и воспаленных участков кожи, считает Елена Никонова.