Турция переживает сильнейшие погодные катаклизмы

Только в крупнейшем в стране стамбульском международном аэророрту имени Ататюрка отменено 87 вылетов, в том числе 41 за рубеж. Среди них авиарейсы в Москву, Киев, Берлин, Стокгольм, Милан, Копенгаген, Будапешт, Дублин и другие города. Многие рейсы осуществляются с задержками.

Причиной отмены и задержек рейсов стала самая холодная за последние годы зима в Турции, сопровождающаяся снегопадом и гололедом, что вынуждает наземные службы аэропортов практически в круглосуточном режим чистить взлетно-посадочные полосы, перроны для выхода на посадку, проводить антиайсинг самолетов.

Нормальной работе аэропортов также препятствует туман. Так, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка видимость временами не превышает 300 метров, сообщили журналистам в службе управления гражданской авиацией.

Из-за отмены и задержек в течение последних трех дней более 500 авиарейсов в аэропорту Ататюрка авиакомпании понесли крупные убытки, но еще больше пострадали пассажиры, которые не смогли вовремя вылететь домой или по делам, отмечают турецкие электронные СМИ.