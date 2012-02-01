Турция переживает сильнейшие погодные катаклизмы
Из-за сильного мороза, гололеда и снегопада в Турции в среду были отменены 183 внутренних и внешних авиарейсов, сообщили местные авиационные власти.
Только в крупнейшем в стране стамбульском международном аэророрту имени Ататюрка отменено 87 вылетов, в том числе 41 за рубеж. Среди них авиарейсы в Москву, Киев, Берлин, Стокгольм, Милан, Копенгаген, Будапешт, Дублин и другие города. Многие рейсы осуществляются с задержками.
Причиной отмены и задержек рейсов стала самая холодная за последние годы зима в Турции, сопровождающаяся снегопадом и гололедом, что вынуждает наземные службы аэропортов практически в круглосуточном режим чистить взлетно-посадочные полосы, перроны для выхода на посадку, проводить антиайсинг самолетов.
Нормальной работе аэропортов также препятствует туман. Так, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка видимость временами не превышает 300 метров, сообщили журналистам в службе управления гражданской авиацией.
Из-за отмены и задержек в течение последних трех дней более 500 авиарейсов в аэропорту Ататюрка авиакомпании понесли крупные убытки, но еще больше пострадали пассажиры, которые не смогли вовремя вылететь домой или по делам, отмечают турецкие электронные СМИ.
По прогнозам синоптиков значительная часть Турции - ее северо-западная, центральная, черноморская и восточная районы - еще несколько дней останется во власти холодов, при этом температура воздуха в дневное время будет ниже минус пяти градусов, что достаточно редко бывает в это время года в стране. В районах восточного причерноморья и на востоке Турции возможен сход снежных лавин, в районах Мраморного, Эгейского, Черного моря, а также в средиземноморской Анталье - сильный ветер и ураган, отмечают метеорологи.