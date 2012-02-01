В Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывал министр строительства и архитектуры области
Сегодня в Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывал министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, член Правительства Свердловской области провел в здании администрации прием граждан, осмотрел объекты строительства в разных районах Нижнего Тагила и встретился с Главой города Валентиной Исаевой.
По словам Михаила Жеребцова, областное правительство ожидает, что положительная динамика в сфере строительства жилья и социальных объектов будет наблюдаться и в наступившем году. Таким образом, архитектура Нижнего Тагила развивается достаточно динамично.
Напомним, в 2011 году в Нижнем Тагиле были сданы 52,5 тыс. квадратных метров нового жилья, что почти в два раза больше, чем в 2010 году. Впервые за минувшее десятилетие построен новый, рассчитанный на 130 мест, детский сад, который по своему проекту не имеет себе в городе равных.
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