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В Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывал министр строительства и архитектуры области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывал министр строительства и архитектуры области

1 февраля 2012, 15:05ОбществоАлександра Логинова
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