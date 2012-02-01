В сильные морозы вероятность ЧП на дорогах возрастает

Если отложить поездку невозможно, нужно тщательно проверить все системы машины – посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику, напоминает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Стоит подумать и о мерах личной безопасности: залить полный бензобак, иметь в наличии буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, медицинскую аптечку, взять в дорогу теплые вещи и термос с горячим чаем, а также проверить баланс счета мобильного телефона. В любой момент может понадобиться исходящий звонок.

Если водитель оказался на дороге в трудной ситуации, о возникшей проблеме можно сообщить в дежурную часть отдела ГИБДД по телефону 25-00-44. Если нет денег на счету мобильного телефона, набирайте 112. С мобильного телефона можно позвонить в спецслужбы: 01, 02, 03.

Очень важное правило, которое особенно актуально в сильный мороз, – это водительская выручка. Если вы опасаетесь делать остановку, особенно на безлюдной трассе, то позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 25-00-44 либо сообщите о случившемся на ближайший пост ДПС.