В Свердловской области увеличилось количество льготников

Как сообщаетпресс-служба администрации города, благодаря принятию новыхсоциальных законов и программ значительно увеличилось количествольготников. Так, областным законом утверждено звание «Ветеран трудаСвердловской области» с установлением денежной выплаты в размере 600руб. В Нижнем Тагиле в прошлом году выдано порядка 500 удостоверений.

В 2011 году в Свердловской области утвержден знак отличия «Совет далюбовь», которым награждаются пары, прожившие в браке 50 и более лет. ВНижнем Тагиле награды получила 41 пара.

Также появился знак «За заслуги в ветеранском движении», которымотмечаются люди, занимающиеся оказанием социальной, психологической,материальной, бытовой и правовой помощи ветеранам и членам их семей,воспитанием молодежи.

В 2012 году запланированы выплаты ежемесячного пособия инвалидам,находящимся на гемодиализе (ориентировочно 120 человек); единовременнойматериальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов (около 1500человек). Впервые предусмотрены средства для компенсации затрат наспециализированную транспортировку в лечебные учреждения лежачихпенсионеров (120,0 тыс. руб.).

В целом бюджетные ассигнования на реализацию социальной политики в этом году увеличатся почти на треть.