В Нижнем Тагиле появился еще один приют для животных: необходима поддержка и новое место (ФОТО)
Проблема бездомных животных в Нижнем Тагиле стоит довольно остро, и одно из самых гуманных ее решений – создание приюта.
Напомним, сейчас в Тагиле действует приют «Четыре с хвостиком», а накануне официально открылся еще один – вместе с доброй и заботливой хозяйкой в саду живут десятки кошек и собак. Как рассказала TagilCity.ru пользовательница Елена Шуплецова, занимается приютом тагильчанка Лилия Ярынкина:
Она одна за ними ухаживает, лечит, кормит и делает все необходимое. До недавнего времени она тянула около 40 собак и 20 кошек. Сейчас появились неравнодушные, которые помогают, кто чем может — кормами, лекарствами, кто деньгами. В приюте живут бездомные животные, есть покалеченные людьми, есть старые, которых просто выбросили за ненадобностью… Хозяев женщина подбирает очень тщательно, не отдаст животное кому попало, она хочет, чтобы у животного был прежде всего Друг.
Кстати, приют создал свою группу в социальных сетях – «Человек, стань Другом», в описании четко говорится, что те животные, для которых не найдется надежных хозяев, не усыпляются, а остаются жить в приюте. Конечно, в одиночку содержать приют нет возможности, поэтому хозяйка обращается ко всем неравнодушным – нужны и корма, и медикаменты.
Однако главная проблема сейчас – найти место, помещение, где все собаки и кошки удобно разместятся. Дело в том, что приют находится в садах в районе Вагонки, и уже сейчас соседи выказывают недовольство таким положением дел. К сожалению, когда начнется дачный сезон, конфликта будет не избежать. Вот почему хозяйка целенаправленно ищет спокойное место для приюта. Если у вас есть идеи, как помочь – звоните по телефону 89326086337 (Лилия Борисовна).
Фото из группы приюта
И, конечно, здесь никогда не откажутся от поддержки:
Приюту всегда нужна помощь кормами - животные хотят есть каждый день!
- крупы: геркулес, рис, гречка (то, что быстро варится и можно запарить)
- мясопродукты (любые)
- хлеб, сухари
- сухие корма (любые)
- влажные корма (для кошек, щенков и ослабленных животных)
В приюте всегда должны быть:
- сыворотки: гискан – 5, мультифел – 4
- ветпрепараты: гаммавит, фоспренил, анандин (инъекции)
- глистогонные средства
- мед.препараты:
Необходима помощь транспортом.
Всегда нужны денежные средства на стерилизацию животных, вакцинацию, закупку лекарств, кормов.
Реквизиты: карта «Сбербанка» 4276 8800 5868 9468, WEB Money кошелёк R191738346472
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