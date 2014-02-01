В Нижнем Тагиле появился еще один приют для животных: необходима поддержка и новое место (ФОТО)

Напомним, сейчас в Тагиле действует приют «Четыре с хвостиком», а накануне официально открылся еще один – вместе с доброй и заботливой хозяйкой в саду живут десятки кошек и собак. Как рассказала TagilCity.ru пользовательница Елена Шуплецова, занимается приютом тагильчанка Лилия Ярынкина:

Она одна за ними ухаживает, лечит, кормит и делает все необходимое. До недавнего времени она тянула около 40 собак и 20 кошек. Сейчас появились неравнодушные, которые помогают, кто чем может — кормами, лекарствами, кто деньгами. В приюте живут бездомные животные, есть покалеченные людьми, есть старые, которых просто выбросили за ненадобностью… Хозяев женщина подбирает очень тщательно, не отдаст животное кому попало, она хочет, чтобы у животного был прежде всего Друг.

Кстати, приют создал свою группу в социальных сетях – «Человек, стань Другом», в описании четко говорится, что те животные, для которых не найдется надежных хозяев, не усыпляются, а остаются жить в приюте. Конечно, в одиночку содержать приют нет возможности, поэтому хозяйка обращается ко всем неравнодушным – нужны и корма, и медикаменты.

Однако главная проблема сейчас – найти место, помещение, где все собаки и кошки удобно разместятся. Дело в том, что приют находится в садах в районе Вагонки, и уже сейчас соседи выказывают недовольство таким положением дел. К сожалению, когда начнется дачный сезон, конфликта будет не избежать. Вот почему хозяйка целенаправленно ищет спокойное место для приюта. Если у вас есть идеи, как помочь – звоните по телефону 89326086337 (Лилия Борисовна).

Фото из группы приюта

И, конечно, здесь никогда не откажутся от поддержки:

Приюту всегда нужна помощь кормами - животные хотят есть каждый день!

- крупы: геркулес, рис, гречка (то, что быстро варится и можно запарить)

- мясопродукты (любые)

- хлеб, сухари

- сухие корма (любые)

- влажные корма (для кошек, щенков и ослабленных животных)

В приюте всегда должны быть:

- сыворотки: гискан – 5, мультифел – 4

- ветпрепараты: гаммавит, фоспренил, анандин (инъекции)

- глистогонные средства

- мед.препараты:

Необходима помощь транспортом.

Всегда нужны денежные средства на стерилизацию животных, вакцинацию, закупку лекарств, кормов.

Реквизиты: карта «Сбербанка» 4276 8800 5868 9468, WEB Money кошелёк R191738346472