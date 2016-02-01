ЧТЗ отгрузил в Магнитогорск последний серийный ДЭТ-250

Как отметил начальник отдела корпоративных продаж заводской службы сбыта Денис Шабалин, серийный выпуск 250-й модели на заводе сворачивается. Решение о снятии этой машины с производства принималось уже неоднократно, но всякий раз к выпуску «классики» возвращались вновь, так как спрос на этот агрегат остается. Несмотря на то, что базовая модель дизель-электрического трактора со всеми изменениями и модернизациями производится на ЧТЗ уже более полувека. Но на сей раз, говорят специалисты, трактор, сделанный для ММК, станет «последним из могикан». Событие для завода, можно сказать, историческое. Своим потребителям предприятие теперь предлагает «наследника» – более современный, удобный в эксплуатации ДЭТ-400.