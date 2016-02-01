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ЧТЗ отгрузил в Магнитогорск последний серийный ДЭТ-250
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЧТЗ отгрузил в Магнитогорск последний серийный ДЭТ-250

1 февраля 2016, 12:05ОбществоMaurice
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