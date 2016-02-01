Хит 399 – выбор активных!
Что значит быть активным? Не довольствоваться малым, не бояться перемен и выбирать только лучшее для себя и своей семьи! Ищете качественные телекоммуникационные услуги? Выбирайте «Планету»! С 1...
Что значит быть активным? Не довольствоваться малым, не бояться перемен и выбирать только лучшее для себя и своей семьи!
Ищете качественные телекоммуникационные услуги? Выбирайте «Планету»!
С 1 февраля по 31 марта 2016 года подключайте Хит 399 от «Планеты». Всего за 399 рублей в месяц вы сможете летать на просторах интернета со скоростью до 100 Мбит/с и наслаждаться разнообразием телеканалов Цифрового телевидения.
Хит 399 уже выбрали тысячи клиентов «Планеты». Попробуйте и вы!
Если вам не понравится качество услуг — «Планета» просто вернет ваши деньги.
Хит 399 – это:
• Безлимитный Интернет на скорости 100 Мбит/с;
• 279 (65 HD) телеканалов на любой вкус;
• Телеприставка и Wi-Fi маршрутизатор – в пользование бесплатно;
• Возможно приобрести оборудование в рассрочку;
• Срок обслуживания на тарифе – 60 дней;
• Абонентская плата – 399 рублей в месяц.
Подробную информацию о тарифе и условиях подключения уточняйте на сайте www.planeta.tc.