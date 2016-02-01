Хит 399 – выбор активных!

Что значит быть активным? Не довольствоваться малым, не бояться перемен и выбирать только лучшее для себя и своей семьи!

Ищете качественные телекоммуникационные услуги? Выбирайте «Планету»!

С 1 февраля по 31 марта 2016 года подключайте Хит 399 от «Планеты». Всего за 399 рублей в месяц вы сможете летать на просторах интернета со скоростью до 100 Мбит/с и наслаждаться разнообразием телеканалов Цифрового телевидения.

Хит 399 уже выбрали тысячи клиентов «Планеты». Попробуйте и вы!

Если вам не понравится качество услуг — «Планета» просто вернет ваши деньги.

Хит 399 – это:

• Безлимитный Интернет на скорости 100 Мбит/с;

• 279 (65 HD) телеканалов на любой вкус;

• Телеприставка и Wi-Fi маршрутизатор – в пользование бесплатно;

• Возможно приобрести оборудование в рассрочку;

• Срок обслуживания на тарифе – 60 дней;

• Абонентская плата – 399 рублей в месяц.