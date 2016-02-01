LADA VESTA Стартовала в Нижнем Тагиле! Автосалон "АСМОТО Тагил" провел презентацию новой LADA VESTA!

Дорогие друзья!

30 января 2016 г. в Автоцентре «АСМОТО Тагил» состоялась долгожданная презентация нового флагмана АВТОВАЗ, автомобиля LADA Vesta. Эту новинку называют достойным ответом зарубежным производителям и гордостью российского автопрома.

Тагильчане смогли увидеть, а также пощупать и, конечно, опробовать на тест-драйве новую модель.

LADA Vesta создана на абсолютно новой платформе, разработанной инженерами АВТОВАЗа в сотрудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan. В качестве новшеств можно отметить просторный салон, увеличение объема бензобака до 55 литров и специальная калибровка двигателя под российские климатические условия.

В день презентации сотрудники Автоцентра «АСМОТО Тагил» с теплотой и гостеприимством встречали гостей, пришедших на праздник, собралось около 400 человек, двери были открыты для всех желающих.

В программу вошли яркие номера, конкурсы, подарки, вкусные угощения, напитки, и, конечно, волнующий момент, когда с закрытого авто торжественно сняли чехол, и все смогли увидеть сияющую, современную, притягательную красавицу Ладу Весту. Мужчины, которых было подавляющее большинство, с заметным интересом осмотрели пространство под капотом, и багажник, и салон не забыли оценить, а молодые парни и девушки на фоне яркого красного авто сделали немало селфи.

Многие успели опробовать автомобиль на тагильских дорогах.

Кстати, одним из самых первых, кто сел за руль данного автомобиля, стал президент Владимир Путин. Он лично провел тест-драйв. И видео ролик об этом показали во время презентации: «Отличная машина, легкая в управлении, мне понравилось», - отметил президент.

Мероприятие длилось около двух часов, бодрый ведущий Александр Дементьев никому не дал скучать. Энергией позитива зарядили ребята из танцевального шоу «BNS», а кавер группа «Контрабанда» покорила публику живым звуком и вокалом. На мероприятии работали фотограф и фуршет, подробный фото отчет очень скоро вы сможете увидеть на нашем сайте и в соц. сетях.

А всем автолюбителям напоминаем, что записаться на тест –драйв LADA Vesta можно на официальном сайте Автоцентра «АСМОТО Тагил» www.asmototagil.lada.ru