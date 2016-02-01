Названы имена победителей розыгрыша «Квартира в подарок» от компании «Этажи»

С 24 января 2015 года по 24 января 2016 года клиенты компании «Этажи» оформляли сделку купли-продажи и аренды и испытывали свое везение и удачу. Мероприятие можно назвать всероссийским: участие принимали клиенты из 40 городов России!

Уже шестой год подряд компания «Этажи» устраивает подобного рода розыгрыш. В этом году разыгрывалось 50 полезных товаров для дома и квартира в городе Новосибирск. Среди победителей 4 жителя Нижнего Тагила, которыми выиграли стиральную машинку, пароварку, увлажнитель воздуха и мультиварку.

30 января победителям были вручены призы в офисе компании «Этажи» в нашем городе. Призы вручал директор Антон Юрьевич Сауков.

В компанию «Этажи» обратились для того, чтобы продать квартиру, а тут такая удача! Такое бывает только раз в жизни. Мы никогда ничего в этой жизни не выигрывали, а наш риэлтор Владислав Барышев нам сразу сказал, что обычно везет тем, кто так говорит. Мы очень довольны! Компанию «Этажи» рекомендуем всем нашим знакомым. -- делятся впечатлениями Юрий и Маргарита, которые выиграли стиральную машинку.

А тем временем, компания «Этажи» объявляет новый розыгрыш, который начался 26 января 2016 года. На этот раз клиенты компании смогут попытать свою удачу за квартиру в Тюмени! Условия прежние: необходимо совершить покупку с компанией, получить купон, заполнить его и бросить в барабан. И может на этот раз вы окажетесь счастливым обладателем новый квартиры.