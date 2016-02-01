Ремонт бытовой техники

Ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит и другой бытовой техники.

Бесплатная консультация по телефону по вопросам поломок и эксплуатации бытовой техники.

По указанным вами симптомам неисправности мастер проинформирует вас о вероятных поломках и ориентировочной стоимости их устранения.