Ремонт бытовой техники
1 февраля 2016, 14:50ОбществоАлексей
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Ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит и другой бытовой техники. Бесплатная консультация по телефону по вопросам поломок и эксплуатации бытовой техники.
Ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит и другой бытовой техники.
Бесплатная консультация по телефону по вопросам поломок и эксплуатации бытовой техники.
По указанным вами симптомам неисправности мастер проинформирует вас о вероятных поломках и ориентировочной стоимости их устранения.
Окончательная стоимость ремонта техники формируется только после диагностики неисправности мастером.
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