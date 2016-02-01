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Социальные выплаты в РФ повысятся с 1 февраля на 7%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социальные выплаты в РФ повысятся с 1 февраля на 7%

1 февраля 2016, 10:15ОбществоMaurice
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