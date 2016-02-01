Социальные выплаты в РФ повысятся с 1 февраля на 7%

Также, по информации Пенсионного фонда России, с 1 февраля на 4% будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13 132 рубля.

Ранее об индексации соцвыплат сообщал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, Минтруд уже согласовал с Минфином проект решения правительства. С 1 февраля 2016 года все социальные выплаты, ежемесячные денежные выплаты, все детские социальные пособия на федеральном уровне будут доиндексированы на 7 %. Министр отметил, что материнского капитала эта индексация не коснется. По оценке Минтруда, это повышение обойдется федеральному бюджету в 30 миллиардов рублей. В министерстве рассчитывают частично стабилизировать с помощью этой меры уровень доходов населения.

С 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Нововведением 2016 года является то, что страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 года будут увеличены на 4%. По данным, размещенным на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), размер фиксированной выплаты после индексации составит чуть более 4,5 тысячи рублей в месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 рубль). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы. В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 562 рубля.

По данным ПФР, планируется вторая индексация пенсий во втором полугодии 2016 года, решение о которой будет приниматься в середине 2016 года исходя из финансовых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 7% будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.