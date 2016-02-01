Цыганка и её сообщница обманули нижнетагильскую пенсионерку на 220 тысяч рублей

30 ноября тагильчанка шла в поликлинику, расположенную на улице Дружинина. Когда она пересекала территорию спортивного городка, расположенного недалеко от школы №80, к ней подошла женщина, выглядящая как цыганка. Она сообщила пенсионерке страшную весть, что в поликлинике ей не помогут, что якобы на неё наложена порча и лишь цыганка может ей помочь. В это время к ним подошла девушка славянской наружности, которая как будто заинтересовалась происходящим. Дальше представление пошло с её участием.

На глазах пенсионерки цыганка начала угадывать факты из биографии девушки, представившейся Натальей. Цыганка сообщила, что у девушки есть муж и два сына. Муж пьёт и скоро бросит несчастную девушку. Девушка подтвердила, что всё так и есть. В случившемся, по мнению цыганки, была виновата порча.

Далее она сообщила, что порчу можно снять. Для этого нужно всего лишь мыло и все деньги, которые у них есть. Наталья ушла, но скоро вернулась с мылом и деньгами. То же самое сделала и пенсионерка. Дома она собрала около 220 тысяч рублей. Деньги она завернула в носовой платок.

После того как пенсионерка вернулась к цыганке, та забрала у неё и Натальи мыло и деньги и отошла примерно на 10 минут. Вернувшись, цыганка начала ритуал. Она водила свертком с деньгами по телу Натальи и приговаривала: «Пусть порча уходит в землю», а затем отдала ей сверток с деньгами. Аналогичные действия она провела над пенсионеркой. Пожилая женщина не обратила внимания, что ей вернули сверток, обмотанный не носовым платком, а черным пакетом.

Цыганка велела идти домой и ни с кем не разговаривать по пути, не оглядываться и не смотреть по сторонам. Дома следовало сверток с деньгами убрать в укромное место и не трогать три дня. По истечении трёх дней нужно встретиться Натальей в 12 часов дня в назначенном месте и идти в церковь, после чего снова встретиться с цыганкой. Так пожилая тагильчанка и поступила.

3 декабря она полтора часа ждала Наталью, но та так и не пришла. Тогда тагильчанка пошла домой и открыла пакет. Там оказались тетрадные листы. Пенсионерка поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

Поисками мошенниц занимаются по сей день. Полиция просит граждан Нижнего Тагила, располагающих какой-либо информацией, обратиться в отдел полиции №20 или позвонить по телефонам: 97-65-11, 97-65-02.

Возраст цыганки примерно 35-40 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, лицо круглое. Она была одета в красную куртку, черные штаны, тёмную вязаную шапку и тёмные зимние сапоги. На лице носила узкие окулярные очки.

В Екатеринбурге силам полиции удалось найти и арестовать «цыганку», которая обманывала школьников и обчищала квартиры.