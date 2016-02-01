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Цыганка и её сообщница обманули нижнетагильскую пенсионерку на 220 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цыганка и её сообщница обманули нижнетагильскую пенсионерку на 220 тысяч рублей

1 февраля 2016, 16:55ОбществоДенис Таратонов
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