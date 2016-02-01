Уралтрансмаш изучает новые регионы сбыта

Как сообщила пресс-служба администрации Владикавказа, Борис Албегов провел рабочую встречу, на которой обсуждалась возможность пополнения подвижного состава владикавказского депо 10-ю новыми трамваями на условиях лизинга. В переговорах кроме специалистов Уралтрансмаша участвовали генеральный директор ООО «Фобос-ТС» Сергей Лазарев, директор Северо-Кавказского регионального филиала «Сбербанк-Лизинг» Дмитрий Токарев, начальник Управления транспорта и строительства городской администрации Борис Дзитоев.

Трамвайному движению Владикавказа 111 лет - 6 августа 1904 года в городе был пущен первый трамвай. Трамвайная линия и электрическая сеть длиной 8,2 км созданы при участии бельгийских концессионеров. Изначально по новой линии ходило 12 моторных – закрытых и открытых -вагонов. Сегодня протяженность трамвайных путей Владикавказа, в котором проживает более 300 тысяч человек, составляет 55 километров. По 6-ти городским маршрутам циркулирует 26 вагонов. Основу трамвайного парка составляют чешские «Татра-3М», выпущенные в 1975-1985 годах. Их эксплуатация экономически не выгодна. Вагоны Уралтрансмаша, к примеру, потребляют на 40% электроэнергии меньше.