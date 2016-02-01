В Екатеринбурге застройщика, устроившего свалку мусора, оштрафовали на 200 тысяч

Свалка строительного мусора на месте возведения многоквартирного дома по улице Старых Большевиков, 3 «Д» вылилась для застройщика в солидный штраф. Нарушения в работе компании выявил квартальный инспектор, когда обследовал территорию Орджоникидзевского района.

Компания при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: улица Старых Большевиков, 3 «Д» не обеспечила установку ограждения в соответствии с ГОСТом 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок на участках производства строительно-монтажных работ» по периметру строительному площадки, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - По представленным квартальным материалам был составлен протокол об административном правонарушении.