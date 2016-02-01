В Екатеринбурге застройщика, устроившего свалку мусора, оштрафовали на 200 тысяч
При строительстве многоквартирного дома он не установил необходимые по закону ограждения.
Свалка строительного мусора на месте возведения многоквартирного дома по улице Старых Большевиков, 3 «Д» вылилась для застройщика в солидный штраф. Нарушения в работе компании выявил квартальный инспектор, когда обследовал территорию Орджоникидзевского района.
Компания при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: улица Старых Большевиков, 3 «Д» не обеспечила установку ограждения в соответствии с ГОСТом 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок на участках производства строительно-монтажных работ» по периметру строительному площадки, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - По представленным квартальным материалам был составлен протокол об административном правонарушении.
В итоге нарушителю назначили штраф - 200 тысяч рублей.