В Нижнем Тагиле прошли учения городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ФОТО)

По замыслу тренировки, на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов при температуре воздуха -30 С произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовой машины, в результате чего 10 человек пострадало, образовался большой затор из 50 автомобилей, в которых находятся более 100 человек.

В ходе штабной части учений комиссией были отработаны первоочередные мероприятия, направленные на оперативное и эффективное проведение аварийно-спасательных работ. Распоряжением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижний Тагил введен режим «чрезвычайная ситуация». При введении данного режима выполняется перечень мероприятий, в том числе развертывание подвижного пункта питания и пункта обогрева в районе ЧС, организация транспортировки населения из опасной зоны, срочная расчистка дорог, перекрытие дорог и подготовка объездных путей, информирование населения и другие. Участники тренировки подготовили предложения в соответствии с перечнем задач. Председатель комиссии Константин Захаров заслушал участников тренировки. После обсуждения предложений было подготовлено решение комиссии.

Практическая часть учений проходила на территории 15-й пожарной части. Силами сотрудников 9-го отряда Федеральной противопожарной службы были развернуты пункт обогрева и полевая кухня. Поисково-спасательной службой МБУ «Центр защиты населения и территории г.Н.Тагил» развернут подвижной пункт управления Главы города, обеспечивающий устойчивую связь с Единой дежурно-диспетчерской службой и оперативными службами города, установлен пневмокаркасный обогреваемый и освещаемый модуль для работы оперативного штаба.