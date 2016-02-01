В Свердловской области празднуют День образования профсоюзного движения

Как подчеркнул глава региона, профсоюзное движение на Урале - одно из самых крупнейших и значимых в стране. Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет под своим крылом свыше двух тысяч профсоюзных организаций общей численностью около миллиона человек.

На протяжении многих лет конструктивный диалог органов государственной власти Свердловской области, работодателей и профсоюзов помогает эффективно решать важнейшие вопросы, связанные с развитием регионального рынка труда, обеспечением занятости населения, контролем за своевременной и полной выплатой заработной платы, социальной защитой работников отметил Евгений Куйвашев.

По мнению губернатора, очень важно, что Федерация профсоюзов Свердловской области ведет регулярный мониторинг социально-экономической ситуации, выявляет возможные точки напряженности, отслеживает и пресекает факты нарушения трудовых прав людей. Лидеры профсоюзных организаций принимают активное участие в разработке и реализации стратегии комплексного развития региона, в работе Общероссийского народного фронта, общественного движения «В защиту человека труда».