Жители Среднего Урала могут вновь получать электронные полисы ОМС

Напомним, в Свердловской области выдача электронных полисов была приостановлена с июня по ноябрь 2015 года. В ноябре выдачу полисов возобновили, но с ограничениями: их выдавали только новорождённым, людям, переехавшим из других субъектов, а также тем, кто имел на руках старый полис — «книжку». Теперь страховые компании вновь принимают от жителей заявки на выдачу полисов ОМС в формате пластиковой карты.

Получить такой документ может любой желающий, вне зависимости от того, получал ли он ранее электронный или бумажный полис нового образца. С начала года за новым полисом обязательного медицинского страхования уже обратились 25 тысяч человек, при этом около 20 тысяч подали заявку на получение документа в «пластике». Всего, по данным ТФОМС, сегодня на руках у свердловчан 2,1 миллиона электронных медицинских полисов