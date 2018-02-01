15 новых площадок для выгула собак могут появиться в Нижнем Тагиле

Руководитель общественного движения «Тагил без ям» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что для новых площадок, которые появятся во всех районах Нижнего Тагила, выделят территории от 400 до 800 квадратных метров.

На площадках можно будет не только выгуливать домашних питомцев, но и дрессировать их при помощи специального оборудования.

Это вселяет надежду на то, что весной 2019 года мы перестанем любоваться на продукты жизнедеятельности четвероногих друзей в своих дворах говорит Никита Чапурин.

Заводчики собак Нижнего Тагила идею обустройства специальных территорий для выгула собак одобряют.

Идея очень хорошая. У меня крупные собаки, с ними нужно заниматься. Во дворе дома выгуливать таких - вообще не вариант. Приходилось уходить с ними на какой-нибудь пустырь. Если будут специальные площадки, будет и культура выгула питомцев. Здесь - детская площадка, там- собачья. Никто никому не мешает. А если еще эти площадки и минимальным набором для дрессировки оборудованы будут, так это вообще шикарно говорит заводчица Анна.