15 новых площадок для выгула собак могут появиться в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле к 2019 году могут появиться 15 новых площадок для выгула собак. Подготовкой документов на обустройство территорий занимается Управление архитектуры города.
Руководитель общественного движения «Тагил без ям» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что для новых площадок, которые появятся во всех районах Нижнего Тагила, выделят территории от 400 до 800 квадратных метров.
На площадках можно будет не только выгуливать домашних питомцев, но и дрессировать их при помощи специального оборудования.
Это вселяет надежду на то, что весной 2019 года мы перестанем любоваться на продукты жизнедеятельности четвероногих друзей в своих дворах говорит Никита Чапурин.
Заводчики собак Нижнего Тагила идею обустройства специальных территорий для выгула собак одобряют.
Идея очень хорошая. У меня крупные собаки, с ними нужно заниматься. Во дворе дома выгуливать таких - вообще не вариант. Приходилось уходить с ними на какой-нибудь пустырь. Если будут специальные площадки, будет и культура выгула питомцев. Здесь - детская площадка, там- собачья. Никто никому не мешает. А если еще эти площадки и минимальным набором для дрессировки оборудованы будут, так это вообще шикарно говорит заводчица Анна.
© Лев Истомин, TagilCity.ru