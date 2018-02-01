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15 новых площадок для выгула собак могут появиться в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 новых площадок для выгула собак могут появиться в Нижнем Тагиле

1 февраля, 16:30ОбществоЛев Истомин
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