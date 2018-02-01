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Электронная регистрация в 1 класс прошла без существенных сбоев в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Электронная регистрация в 1 класс прошла без существенных сбоев в Нижнем Тагиле

1 февраля, 17:45ОбществоИрина Анисимова
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