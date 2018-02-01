Электронная регистрация в 1 класс прошла без существенных сбоев в Нижнем Тагиле

Записаться дистанционно можно было путем подачи заявления на 2 интернет-ресурсах: сайт госуслуг и ведомственный портал образования. Сбой в работе портала госуслуг из-за большой нагрузки произошел в 00:30 и длился всего полчаса, примерно до 01:00. Ведомственный портал образования работал без сбоев.

Записаться дистанционно можно было через госуслуги и ведомственный портал образования. Поэтому, когда завис портал Госуслуг, мы отметили это, связались со службой технической поддержки. У нас в Нижнем Тагиле он висел в течение получаса. Всем, кто звонил по этой проблеме на нашу горячую линию, мы рекомендовали заходить через ведомственный портал. Этот портал работал без сбоев сообщил в беседе с корреспондентом начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов.

В управлении образования также отметили, что ситуация с записью не носила острый характер. С 8 часов утра 1 февраля в образовательных учреждениях начали свою работу приемные комиссии.

В 8 утра начали работать приемные комиссии образовательных учреждений. Родителей, которые подходили раньше 8 утра, запускали в помещения, чтобы они могли расположиться и не ждать на морозе. В политехнической гимназии, в гимназии №18, например, было организовано дежурство персонала на всю ночь пояснили в УпрО Нижнего Тагила.

По состоянию на 14:00 1 февраля в системе электронной регистрации для поступлений в 1 класс было зарегистрировано порядка 1 400 заявлений.

Сейчас в течение 3-х дней родители могут спокойно в часы работы приемной комиссии подойти и сдать документы. Их примут, сверят. Если по каким-то причинам человек не смог зарегистрироваться, нужно обращаться к нам на горячую линию пояснил Игорь Юрлов.