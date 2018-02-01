Какие преимущества дает покупка строящейся жилой недвижимости в Санкт-Петербурге?
Практически в любой семье рано или поздно встает вопрос смены жилищных условий и, соответственно, покупки квартиры. В процессе выбора покупатели ориентируются на разные факторы, среди которых – выбор локации, наличие конкретных объектов поблизости, вид из окна и многое другое. При этом всем хочется найти не просто привлекательный, но и выгодный по стоимости вариант.
Сегодня наиболее популярными считаются квартиры в строящихся домах СПб, среди которых найдется множество позиций на любой вкус и кошелек. Ведущие застройщики активно развивают локации как в городской черте, так и на областных территориях, тем самым охватывая все популярные направления.
Грамотное вложение средств
Самым бюджетным решением считается приобретение жилья на ранней стадии строительства жилого комплекса: стоимость квадратного метра растет вместе с появлением новых этажей дома. Стоит учитывать, что выбирать квартиру на старте продаж стоит только у проверенных застройщиков: проект должен быть подкреплен необходимой разрешительной документацией, а реализация квартир – осуществляться в соответствии с положениями Федерального закона №214.
Еще одним немаловажным фактором является возможность покупки новостройки по военной ипотеке, с использованием материнского капитала в качестве первого взноса, а также с учетом различных субсидий. Надежные девелоперы осуществляют свою деятельность в соответствии с государственными социальными программами и тесно сотрудничают с крупными банками-партнерами, что дает возможность совершить покупку без бюрократических проблем.
Современные жилые комплексы возводятся в соответствии с актуальными требованиями к строительству, поэтому рассчитаны на длительную эксплуатацию. Таким образом, купленная в текущем отрезке времени квартира будет оставаться ликвидной на протяжении многих десятилетий.
Долгосрочная перспектива
На рынке вторичной недвижимости намного сложнее найти оптимальный по соотношению «цена-качества» лот. Среди обилия ветхого жилья есть немало вариантов, стоимость которых образована исходя из удачного местоположения, нежели качественных характеристик.
В новых домах предусмотрены комфортные планировки, а также учитываются нормы инсоляции: темные дворы-колодцы, к счастью, больше не в моде. Приоритет отдается светлым и просторным жилым пространствам, поэтому жить в недавно построенной квартире действительно приятно.
Коммуникации в многоэтажках рассчитываются и устанавливаются с учетом подключения большого количества бытовой техники, поэтому проводка и канализационные системы не дадут сбоя в результате активной эксплуатации.
Что касается ремонтного вопроса, то вариант строящегося жилья в нем тоже выигрывает. Не придется ликвидировать последствия старого ремонта, а обрабатывать ровные стены и потолки – сплошное удовольствие. Кроме того, многие застройщики предлагают квартиры с предчистовой отделкой: всю «грязную» работу строительная компания уже взяла на себя, а новоселу остается лишь выбрать косметическую составляющую.