Какие преимущества дает покупка строящейся жилой недвижимости в Санкт-Петербурге?

Сегодня наиболее популярными считаются квартиры в строящихся домах СПб, среди которых найдется множество позиций на любой вкус и кошелек. Ведущие застройщики активно развивают локации как в городской черте, так и на областных территориях, тем самым охватывая все популярные направления.

Грамотное вложение средств

Самым бюджетным решением считается приобретение жилья на ранней стадии строительства жилого комплекса: стоимость квадратного метра растет вместе с появлением новых этажей дома. Стоит учитывать, что выбирать квартиру на старте продаж стоит только у проверенных застройщиков: проект должен быть подкреплен необходимой разрешительной документацией, а реализация квартир – осуществляться в соответствии с положениями Федерального закона №214.

Еще одним немаловажным фактором является возможность покупки новостройки по военной ипотеке, с использованием материнского капитала в качестве первого взноса, а также с учетом различных субсидий. Надежные девелоперы осуществляют свою деятельность в соответствии с государственными социальными программами и тесно сотрудничают с крупными банками-партнерами, что дает возможность совершить покупку без бюрократических проблем.

Современные жилые комплексы возводятся в соответствии с актуальными требованиями к строительству, поэтому рассчитаны на длительную эксплуатацию. Таким образом, купленная в текущем отрезке времени квартира будет оставаться ликвидной на протяжении многих десятилетий.

Долгосрочная перспектива

На рынке вторичной недвижимости намного сложнее найти оптимальный по соотношению «цена-качества» лот. Среди обилия ветхого жилья есть немало вариантов, стоимость которых образована исходя из удачного местоположения, нежели качественных характеристик.

В новых домах предусмотрены комфортные планировки, а также учитываются нормы инсоляции: темные дворы-колодцы, к счастью, больше не в моде. Приоритет отдается светлым и просторным жилым пространствам, поэтому жить в недавно построенной квартире действительно приятно.

Коммуникации в многоэтажках рассчитываются и устанавливаются с учетом подключения большого количества бытовой техники, поэтому проводка и канализационные системы не дадут сбоя в результате активной эксплуатации.