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Мэрия начала проверку после обрушения опоры на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия начала проверку после обрушения опоры на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 февраля, 18:30Общество
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