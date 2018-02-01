Мэрия начала проверку после обрушения опоры на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Администрация Нижнего Тагила начала проверку опор после аварийного обрушения одной из них на Вые. Как отметил Сергей Носов, старые опоры нужно демонтировать с улиц города, так как они опасны для тагильчан.
Ранее редакция TagilCity.ru писала о том, что утром 1 февраля улица Космонавтов в Нижнем Тагиле оказалась перекрыта из-за обрушения железобетонной опоры. Сейчас движение на перекрестке Фрунзе - Космонавтов восстановлено.
По факту аварийного обрушения опоры администрацией города была создана специальная комиссия, которая начнет расследование. Также будет проведена внеочередная проверка всех сетевых опор, которые появились в городе более 40 лет назад.
В администрации отметили, что в Нижнем Тагиле кабели, размещенные на старых опорах освещения, и сами опоры грозят безопасности людей. Как заметил по этому поводу Сергей Носов, старые опоры необходимо убирать с улиц города, так как они опасны для тагильчан.
Все старые опоры с истекшим сроком эксплуатации будут демонтироваться в любом случае, поскольку они несут реальную угрозу. В первую очередь, мы несем ответственность за жизнь и безопасность людей заявил глава города.
Кроме того, Сергей Носов потребовал от тех, кто размещает кабельные сети на старых опорах, убрать все кабели в оборудованные для этого места под землей. Так, по словам мера, удастся прекратить бесконтрольное размещение линий в городе, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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