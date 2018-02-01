Мэрия начала проверку после обрушения опоры на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ранее редакция TagilCity.ru писала о том, что утром 1 февраля улица Космонавтов в Нижнем Тагиле оказалась перекрыта из-за обрушения железобетонной опоры. Сейчас движение на перекрестке Фрунзе - Космонавтов восстановлено.

По факту аварийного обрушения опоры администрацией города была создана специальная комиссия, которая начнет расследование. Также будет проведена внеочередная проверка всех сетевых опор, которые появились в городе более 40 лет назад.

В администрации отметили, что в Нижнем Тагиле кабели, размещенные на старых опорах освещения, и сами опоры грозят безопасности людей. Как заметил по этому поводу Сергей Носов, старые опоры необходимо убирать с улиц города, так как они опасны для тагильчан.

Все старые опоры с истекшим сроком эксплуатации будут демонтироваться в любом случае, поскольку они несут реальную угрозу. В первую очередь, мы несем ответственность за жизнь и безопасность людей заявил глава города.

Кроме того, Сергей Носов потребовал от тех, кто размещает кабельные сети на старых опорах, убрать все кабели в оборудованные для этого места под землей. Так, по словам мера, удастся прекратить бесконтрольное размещение линий в городе, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила