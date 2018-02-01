Портал госуслуг не выдержал напора родителей екатеринбургских первоклашек

По правилам приема детей на обучение для зачисления первоклассника можно подать электронное заявление через портал государственных услуг, запись начинается с 00 часов 1 февраля. В Екатеринбурге сайт перестал работать в 00:05.

Для того, чтобы устроить ребенка в учебное учреждение или профильную гимназию, некоторые родители временно прописывают детей в нужном районе. На форумах сейчас можно найти различные инструкции на этот счет. Но даже наличие прописки в нужном районе не гарантирует ребенку зачисления в учебное заведение – количество мест ограничено. Приоритет всегда отдается записи через портал госуслуг, но он недоступен.

В час ночи портал по-прежнему не работал, a на форумах родители будущих первоклашек высказывали пожелания Департаменту образования Екатеринбурга – выделить официального комментатора для сайта. Рабочий день в Департаменте начинается в 8 утра, и официальные комментарии o работе сайта поступят ближе к 9 часам.

В половине второго ночи на форумах появились первые сообщения, что не дождавшиеся восстановления портала госуслуг родители отправились занимать очередь у школ. Часть родителей смогла подать заявление на портале, по официальным данным за это время подано 7240 заявлений.

В -15 градусов у школ Екатеринбурга формировались «живые очереди». Кто-то отогревался в машине, у некоторых с собой были термосы с чаем. В лицее №110 по улице Бажова охрана разрешила родителям ждать начала записи в здании. Возле гимназии №5 на Хохрякова толпы родителей нет, здесь последний пришедший записывается в очередь и остается ждать следующего родителя. Предыдущий уходит домой спать. Возле 69-й школы в автомобиле сидит мужчина и работает за ноутбуком, говорит, что ребенка уже записал, и нет смысла возвращаться домой, через три часа ехать на работу, пишет URA.RU.

Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге сложилась аналогичная ситуация, когда сайт Госуслуг «упал» из-за записи первоклашек в школы.