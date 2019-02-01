1 748 заявлений в первый класс подали тагильчане в первые 12 часов

С 1 февраля по 30 июня родители будущих первоклассников могут подать заявления о зачислении в первый класс своих детей. Жители Нижнего Тагила в первые 12 часов записи зарегистрировали 1 748 заявлений, что составляет около 40% от общего количества будущих первоклассников. Всего в 2019 году в первый класс пойдут 4 350 детей.

По словам начальника управления образования города Татьяны Удинцевой, наиболее вытребованными оказались лицей №39, гимназия №18 и новая школа на Муринских прудах №100.

После окончания сверки предоставляемых документов будет понятно, кто попадет в какое учебное заведение. Татьяна Удинцева подчеркнула, что ход зачисления контролируется всеми надзорными органами.