1 748 заявлений в первый класс подали тагильчане в первые 12 часов
1 февраля в 00:00 стартовала запись в первые классы. В Нижнем Тагиле за первые 12 часов зарегистрировались 40% будущих первоклассников.
С 1 февраля по 30 июня родители будущих первоклассников могут подать заявления о зачислении в первый класс своих детей. Жители Нижнего Тагила в первые 12 часов записи зарегистрировали 1 748 заявлений, что составляет около 40% от общего количества будущих первоклассников. Всего в 2019 году в первый класс пойдут 4 350 детей.
По словам начальника управления образования города Татьяны Удинцевой, наиболее вытребованными оказались лицей №39, гимназия №18 и новая школа на Муринских прудах №100.
После окончания сверки предоставляемых документов будет понятно, кто попадет в какое учебное заведение. Татьяна Удинцева подчеркнула, что ход зачисления контролируется всеми надзорными органами.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил специалистов управления образования, школ, технических служб, занятых в процессе приема заявлений, за проводимую работу и отметил, что тагильчане воспользовались всеми возможными способами подачи заявлений. Запись была совершена с персональных компьютеров через портал госуслуг, образовательный портал Свердловской области и с помощью сотрудников МФЦ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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