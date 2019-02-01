Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
1 748 заявлений в первый класс подали тагильчане в первые 12 часов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46688797001 d35779e850 z

1 748 заявлений в первый класс подали тагильчане в первые 12 часов

Сегодня, 16:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Бизнес-империя клана Арашуковых из Карачаево-Черкесии: кто за кем стоит?
Не новые владельцы: признаки преднамеренного банкротства выявлены у УК «ТС» в Тагиле
Свердловское правительство не будет просить Москву списать долги населения по ЖКХ