100 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты таможенниками под Екатеринбургом

В ночь на 1 февраля на подъезде к Екатеринбургу сотрудники пограничного управления ФСБ России и челябинской таможни задержали два автомобиля, в которых перевозили контрабандные сигареты. Партия оказалась рекордной – за одну ночь изъяли «годовую» норму в количестве 100 тыс. пачек.

По предварительным данным, сигареты следовали по маршруту Казахстан — Екатеринбург для дальнейшего сбыта. После изъятия партию передали на хранение в МВД. В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела.