100 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты таможенниками под Екатеринбургом
На подъезде к столице Свердловской области челябинские таможенники совместно с пограничниками ФСБ задержали крупную контрабандную партию пачек сигарет. За одну ночь изъяли практически годовую «норму» контрафакта.
В ночь на 1 февраля на подъезде к Екатеринбургу сотрудники пограничного управления ФСБ России и челябинской таможни задержали два автомобиля, в которых перевозили контрабандные сигареты. Партия оказалась рекордной – за одну ночь изъяли «годовую» норму в количестве 100 тыс. пачек.
По предварительным данным, сигареты следовали по маршруту Казахстан — Екатеринбург для дальнейшего сбыта. После изъятия партию передали на хранение в МВД. В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела.
За попытку ввоза нелегальных табачных изделий на территорию Российской Федерации контрабандистам грозит лишение свободы сроком до трёх лет и штраф, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления ФТС.
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