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100 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты таможенниками под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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100 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты таможенниками под Екатеринбургом

Сегодня, 21:43ОбществоФото: utu.customs.ru
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