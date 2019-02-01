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67 единиц техники и 90 человек задействованы на уборке снега в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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67 единиц техники и 90 человек задействованы на уборке снега в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:16ОбществоФото: группа ВКонтакте «Нижний Тагил. Благоустройство»/vk.com/tagil_blagoustroistvo
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