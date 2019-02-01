67 единиц техники и 90 человек задействованы на уборке снега в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки из города уже вывезено 3 827 тонн снега. Почти все городские службы задействованы на уборке снега.

Службы, которые привлечены для уборки снега, работают в круглосуточном режиме. Замглавы администрации города Владимир Юрченко подчеркнул, что работа будет проводиться до приведения улиц и дорог города в нормальное состояние, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.