67 единиц техники и 90 человек задействованы на уборке снега в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:16ОбществоФото: группа ВКонтакте «Нижний Тагил. Благоустройство»/vk.com/tagil_blagoustroistvo
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1 февраля на уборке снега и дорог привлечены 67 единиц спецтехники и 90 человек. В ночное время работа по очистке от снега улиц и дорог Нижнего Тагила будет усилена.
Сюжеты: Нижний Тагил
За прошедшие сутки из города уже вывезено 3 827 тонн снега. Почти все городские службы задействованы на уборке снега.
Службы, которые привлечены для уборки снега, работают в круглосуточном режиме. Замглавы администрации города Владимир Юрченко подчеркнул, что работа будет проводиться до приведения улиц и дорог города в нормальное состояние, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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