Другие способы: тагильчане пожаловались на сайт госуслуг при записи детей в 1 класс

1 февраля повсеместно стартует запись детей в первый класс, жители Нижнего Тагила и Свердловской области, пожелавшие воспользоваться сайтом госуслуг, столкнулись с некоторыми сложностями. Так, как сообщила редакции жительница Нижнего Тагила, после полуночи сайт перестал работать.

Чуда не произошло,резюмировала женщина.

На скриншоте, предоставленном тагильчанкой, видно, что ресурс не работает по причине большой нагрузки. На текущий момент сбоев в работе ресурса не наблюдается.

Сейчас идет проработка всех поступивших заявлений, анализ отказов по ним с целью выявления возможных причин отказов. Нижний Тагил принял 470 заявок,пояснили редакции TagilCity.ry в «Ростелекоме».

Между тем, жители Нижнего Тагила могут записать детей в школу еще несколькими способами. В частности, воспользоваться электронной формой на сайте управления образования и правительства Свердловской области.

А также обратиться в МФЦ или непосредственно в образовательное учреждение.