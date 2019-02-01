Эскиз исторического квартала был представлен в мэрии Нижнего Тагила

В рамках проекта по созданию историко-туристического кластера будет реконструирован «Дом Демидова и здание музея XVIII века», который находится на проспекте Ленина, 1, для создания музейного комплекса. Директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила о подготовке технического задания по реконструкции заводоуправления Демидовых на совещании по развитию историко-туристического кластера «Старый город», которое прошло 1 февраля.

Поручение о включении в проект музейного комплекса раздела об архитектурно-художественном оформлении дал Владислав Пинаев. Данный раздел должен быть включен для своевременного проведения конкурса по проекту.

Эскиз по благоустройству территории, прилегающей к Верхним провиантским складам и музею ИЗО, представила начальник отдела градостроительного проектирования МКУ «ГИС» Татьяна Грядова.