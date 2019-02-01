ГУФСИН вновь отказался рассмотреть вопрос переноса колоний из Нижнего Тагила
На заявления Ибрагима Абдулкадырова и Вадима Раудштейна о необходимости сокращения количества учреждений отбывания наказаний на территории Нижнего Тагила из-за роста криминогенной активности города представители свердловского ГУФСИН вновь заявили, что вопрос переноса колоний из города не рассматривается ведомством.
В Нижнем Тагиле расположены несколько учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Среди них ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3, Межрегиональный учебный центр ГУФСИН, отделение спецназа ГУФСИН, филиалы Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.
Планов во ФСИН России и свердловском ГУФСИН по переносу нижнетагильских колоний не существует, сообщило ведомство 1 февраля в ответ на заявления тагильчан.
Напомним, 31 января начальник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров заявил, что большая часть освободившихся остается в Нижнем Тагиле, что определенным образом отражается на криминальной обстановке в городе.
В колониях содержатся от 7 до 10 тысяч человек. Из них часть отбывает наказание по тяжким и особо тяжким преступлениям. Большинство содержащихся в исправительных учреждениях прибывает к нам из других городов. Значительная часть освободившихся остаётся в Нижнем Тагиле, что не способствует улучшению криминогенной ситуации. Есть единичные случаи совершения такими лицами тяжких преступлений, высказал свое мнение Абдулкадыров.
Полковник обещал заняться данным вопросом и обсудить его с думой Нижнего Тагила и Законодательным собранием.
В 2018 году из нижнетагильских колоний освободились 3 418 заключенных. 438 освободившихся убыли в Нижний Тагил, 414 из них являются жителями Нижнего Тагила, сообщает ГУФСИН. Также в тагильских исправительных учреждениях отбывают наказание жители десятков других регионов России и иностранные граждане.
Председатель комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн сообщил, что по поручению думы была сформирована рабочая группа по вопросу сокращения числа колоний в Нижнем Тагиле.
Также в январе 2019 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции обещал изучить вопрос переноса колоний из Нижнего Тагила и обсудить его с руководителями ФСИН.
Ранее депутат Госдумы Алексей Балыбердин также вносил предложение перенести часть колоний из Нижнего Тагила в города, где подобные учреждения являются градообразующими. ГУФСИН и тогда отреагировал на данную инициативу отказом.
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