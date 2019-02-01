ГУФСИН вновь отказался рассмотреть вопрос переноса колоний из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле расположены несколько учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Среди них ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3, Межрегиональный учебный центр ГУФСИН, отделение спецназа ГУФСИН, филиалы Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

Планов во ФСИН России и свердловском ГУФСИН по переносу нижнетагильских колоний не существует, сообщило ведомство 1 февраля в ответ на заявления тагильчан.

Напомним, 31 января начальник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров заявил, что большая часть освободившихся остается в Нижнем Тагиле, что определенным образом отражается на криминальной обстановке в городе.

В колониях содержатся от 7 до 10 тысяч человек. Из них часть отбывает наказание по тяжким и особо тяжким преступлениям. Большинство содержащихся в исправительных учреждениях прибывает к нам из других городов. Значительная часть освободившихся остаётся в Нижнем Тагиле, что не способствует улучшению криминогенной ситуации. Есть единичные случаи совершения такими лицами тяжких преступлений, высказал свое мнение Абдулкадыров.

Полковник обещал заняться данным вопросом и обсудить его с думой Нижнего Тагила и Законодательным собранием.

В 2018 году из нижнетагильских колоний освободились 3 418 заключенных. 438 освободившихся убыли в Нижний Тагил, 414 из них являются жителями Нижнего Тагила, сообщает ГУФСИН. Также в тагильских исправительных учреждениях отбывают наказание жители десятков других регионов России и иностранные граждане.

3 Рабочая группа по обсуждению переноса колоний из города создана в Нижнем Тагиле Фото В Нижнем Тагиле создана рабочая группа, которая обсуждает возможность уменьшения количества исправительных учреждений на территории Нижнего Тагила.

Председатель комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн сообщил, что по поручению думы была сформирована рабочая группа по вопросу сокращения числа колоний в Нижнем Тагиле.

Также в январе 2019 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции обещал изучить вопрос переноса колоний из Нижнего Тагила и обсудить его с руководителями ФСИН.