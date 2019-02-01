Хотел отомстить сотовой компании: в Краснотурьинске задержан лжеминер

31 января неизвестный позвонил в отдел полиции Краснотурьинска и сообщил об угрозе для одного из ТЦ города. По результатам проверки здания угрозы обнаружено не было. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Подозреваемый в заведомо ложном акте терроризма мужчина был задержан. Им оказался 51-летний житель. Мужчина работает охранником в ЧОП, ранее не судим.

Мужчина был пьян в момент задержания. Он рассказал о причинах, побудивших его позвонить в полицию. В здании ТЦ располагается офис одной из сотовых компаний, которая, по словам задержанного, сняла с его счета 200 рублей.