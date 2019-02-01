Хотел отомстить сотовой компании: в Краснотурьинске задержан лжеминер
Сегодня, 20:09ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Краснотурьинске был задержан 51-летний местный житель, который 31 января сообщил о минировании одного из торговых центров города.
31 января неизвестный позвонил в отдел полиции Краснотурьинска и сообщил об угрозе для одного из ТЦ города. По результатам проверки здания угрозы обнаружено не было. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Подозреваемый в заведомо ложном акте терроризма мужчина был задержан. Им оказался 51-летний житель. Мужчина работает охранником в ЧОП, ранее не судим.
Мужчина был пьян в момент задержания. Он рассказал о причинах, побудивших его позвонить в полицию. В здании ТЦ располагается офис одной из сотовых компаний, которая, по словам задержанного, сняла с его счета 200 рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей