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Хотел отомстить сотовой компании: в Краснотурьинске задержан лжеминер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Man talking on the phone 1582238 1920

Хотел отомстить сотовой компании: в Краснотурьинске задержан лжеминер

Сегодня, 20:09ОбществоФото: pixabay.com
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