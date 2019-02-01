Ирина Еремеева возглавила управление по развитию физкультуры и спорта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:24ОбществоФото: ИА «Все новости»
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Ирина Еремеева назначена начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
1 февраля о назначении Ирины Еремеевой на пост начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики сообщил глава города Владислав Пинаев на совещании в мэрии.
После назначения Дмитрия Язовских на должность директора школы №100 на Муринских прудах, Ирина Еремеева временно занимала должность начальника управления. Ранее она была его заместителем.
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