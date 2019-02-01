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Лже-газовики навязывают тагильчанам в центре и на Вые дорогостоящее оборудование
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лже-газовики навязывают тагильчанам в центре и на Вые дорогостоящее оборудование

Сегодня, 11:59ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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