Лже-газовики навязывают тагильчанам в центре и на Вые дорогостоящее оборудование

В нескольких районах Нижнего Тагила по домам ходят люди, называя себя сотрудниками газовых служб. Они предлагают купить так называемые газоанализаторы, которые якобы перекрывают газ при его утечке.

Цена такого оборудования варьируется от 13 до 20 тысяч рублей, пенсионерам предлагаются скидки. При этом предложение купить оборудование не редко бывает в настойчивой форме. Лже-газовики запугивают жителей напоминаниями о недавних взрывах газа в Шахтах и Магнитогорске. Жертвами обманщиков чаще всего становятся пожилые люди.

Труженику тыла навязали газоанализатор за 13 тыс. руб., не дав ему подумать или позвонить дочери. Молодой человек, показав липовое удостоверение, нагло прошел на кухню, провел манипуляции над газовой плитой, рассказал о взрывах бытового газа и самостоятельно прикрепил устройство к стене, сообщает житель Нижнего Тагила.

Сотрудники газовых служб утверждают, что продажей подобного оборудования не занимаются, а его реальная цена ниже во много раз.

Предлагаемые сигнализаторы не могут перекрыть подачу газа при утечке, а только подают сигнал при его завышенной концентрации в воздухе. При этом их стоимость завышена в десятки раз,сообщают редакции TagilCity.ru специалисты компании «ГАЗЭКС».

Для того, чтобы не стать жертвой обмана, нужно обязательно проверить у сотрудника наличие удостоверения, где указаны фамилия, имя, отчество работника, должность и стоит печать газовой компании, напоминают специалисты. Если у вас возникли сомнения в подлинности газовика, нужно уточнить информацию о проверке по номеру «04» или «104» с мобильного телефона.