Осужденный за напиток из Перу тагильчанин Максим Герт выйдет на свободу 2 марта
Сегодня, 12:42ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Тагильчанин Максим Герт, осужденный за напиток, привезенный в Россию из Перу, выйдет на свободу из колонии под Екатеринбургом 2 марта.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Максим Герт, отбывающий наказание за привезенный из Перу национальный напиток, сейчас находится в колонии под Екатеринбургом, куда был переведен из Липецка.
2 марта его должны отпустить,пояснил редакции TagilCity.ru адвокат молодого человека Владимир Бригадин.
Ранее было подано заявление на УДО, однако до окончания отбывания срока Максиму остается всего месяц, и было принято решение не форсировать ситуацию.
После созданного СМИ общественного резонанса суд изменил ранее назначенный жителю Нижнего Тагила Максиму Герту срок отбывания наказания с 11,5 лет до 2 лет в колонии общего режима.
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