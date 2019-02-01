Первый этап ремонта плотины Черноисточинского пруда подходит к концу
В поселке Черноисточинск к концу подходит первый этап реконструкции плотины пруда. 31 января глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил стройплощадку.
31 января стройплощадку посетили мэр города Владислав Пинаев и замглавы города по городскому хозяйству Владимир Юрченко.
Планируется, что до 10 февраля работы над частью ГТС, отвечающей за верхний водосброс, будут завершены.
Одновременно подрядчик готовится к проведению второго этапа ремонтных работ. Более 1000 кубометров породы отсыпано для того, чтобы создать временную дамбу перед конструкциями донного водоспуска. Участок в 110 метров состоит из двух труб, которые были установлены еще в 1970-е годы.
С того момента, как был запущено ГТС, крупных ремонтов на объекте не проводилось, и сейчас необходимо заменить все устаревшие детали на современные. Об этом сказал Владимир Юрченко.
Ко второму этапу проведения работ подрядчик приступит после снегового паводка, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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