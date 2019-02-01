Принес алименты: жительница Североуральска получила 6 лет за убийство экс-сожителя

6 октября 2018 года жительница Североуральска распивала спиртные напитки с бывшим сожителем в своей квартире на улице Свердлова. Мужчина пришел, чтобы отдать алименты на содержание совместного ребенка.

В процессе застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт. Осужденная ударила гостя ножом в живот, после чего вызвала скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли спасти жизнь мужчине.