Работы по строительству школы №100 в Нижнем Тагиле ведутся с опережением графика
Сегодня, 20:36ОбществоФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
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Работы по строительству школы №100 в Нижнем Тагиле могут завершиться в июне. Рабочее совещание на строительной площадке школы было проведено 1 февраля Владиславом Пинаевым.
Сюжеты: Нижний Тагил
В здании школы подходят к завершению общестроительные работы и монтаж оконных блоков. В феврале пройдет установка теплового, вентиляционного и электрооборудования. В марте подрядчик приступит к внутренней отделке помещения. Об этом сообщил и. о. замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.
В конце февраля интернет-провайдер, который будет проводить в школу интернет и устанавливать видеооборудование, представит проект, разработанный в рамках «Умной школы».
Владислав Пинаев осмотрел территорию школы №100 и отметил, что работы по строительству ведутся с опережением графика, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
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