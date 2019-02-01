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Работы по строительству школы №100 в Нижнем Тагиле ведутся с опережением графика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работы по строительству школы №100 в Нижнем Тагиле ведутся с опережением графика

Сегодня, 20:36ОбществоФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
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