Работы по строительству школы №100 в Нижнем Тагиле ведутся с опережением графика

В здании школы подходят к завершению общестроительные работы и монтаж оконных блоков. В феврале пройдет установка теплового, вентиляционного и электрооборудования. В марте подрядчик приступит к внутренней отделке помещения. Об этом сообщил и. о. замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.