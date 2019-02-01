Станки и погрузчик арестованы у завода в Серове за 4-миллионный долг по налогам

Долг предприятия составил 1,5 млн рублей. Также предприятие задолжало заработную плату сотрудникам в размере трех миллионов рублей. Денежные средства, которые удалось взыскать, покрыли лишь часть задолженности. Они были направлены на выплату зарплаты работникам.