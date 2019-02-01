Станки и погрузчик арестованы у завода в Серове за 4-миллионный долг по налогам
Сегодня, 11:05ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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У серовского деревообрабатывающего завода за долги по налогам арестовано имущество.
Долг предприятия составил 1,5 млн рублей. Также предприятие задолжало заработную плату сотрудникам в размере трех миллионов рублей. Денежные средства, которые удалось взыскать, покрыли лишь часть задолженности. Они были направлены на выплату зарплаты работникам.
Для погашения долга по налогам судебные приставы наложили арест на погрузчик, фрейзернопильный станок и котел КВС, принадлежащие заводу, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
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