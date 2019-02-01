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Станки и погрузчик арестованы у завода в Серове за 4-миллионный долг по налогам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Станки и погрузчик арестованы у завода в Серове за 4-миллионный долг по налогам

Сегодня, 11:05ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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