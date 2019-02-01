Свердловский замгубернатора Сергей Швиндт возглавил рабочую группу по экотехнопаркам

31 января в Екатеринбурге состоялось первое заседание рабочей группы по созданию экотехнопарков в Свердловской области. Руководителем группы назначен заместитель Евгения Куйвашева Сергей Швиндт. Рабочая группа будет заниматься вопросами, связанными с организацией площадок по переработке твердых коммунальных отходов в рамках мусорной реформы.

Планируется, что в Свердловской области появятся два экотехнопарка – в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. На их территории будут построены полигоны для хранения отходов, мусоросортировочные заводы, а также площадки под строительный мусор и крупногабаритные отходы. Также рассматривается перспектива организации переработки пластика, металла, стекла и древесины.